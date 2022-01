Am Hauptbahnhof Mannheim ist am Mittwochmittag eine Person unter einen Zug geraten. Laut Feuerwehr ereignete sich der Unfall an Gleis 2. Die Person, die unter einem Zug eingeklemmt war, sei ansprechbar und werde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr half, die Person unter dem Zug zu bergen. Näheres ist noch nicht bekannt.