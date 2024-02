Am Mannheimer Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag eine Oberleitung für die Bahn gerissen. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten deswegen 50 Reisende eines Regionalexpress-Zuges evakuiert werden. Die stromführende Oberleitung war auf den vorderen Teil des Zuges gefallen. Verletzt wurde niemand. Der Strom musste im gesamten Hauptbahnhof Mannheim abgeschaltet und die Oberleitung geerdet werden. Die Bundespolizei ermittelt nun, wie die Stromleitung reißen konnte. Die Sperrung der Strecke dauerte aufgrund der Reparatur- und Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden. Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr.