Ein Blick nach oben ist nicht immer hilfreich. Manchmal wirft er mehr Fragen auf, als er beantwortet. So auch an Gleis 6 des Ludwigshafener Hauptbahnhofs. Da lassen sich zwar noch mit etwas Mühe Reiseziel, Zugankunft- und -abfahrtszeit erkennen. Allerdings drängt sich die Folgefrage auf, ob eine provisorisch befestigte und von Vogelkot verschmierte Tafel das Bild ist, das die Bahn Reisenden vermitteln will.

Will sie natürlich nicht, heißt es dazu auf Anfrage aus der Konzernzentrale in Frankfurt. Im Gegenteil. Der aktuelle Zustand sei sogar ein Schritt zur Modernisierung des Hauptbahnhofs. Denn die