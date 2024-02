Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte die Feuerwehr Mannheim am Sonntagmittag. Gegen 11.45 Uhr ging in der Integrierten Leitstelle Mannheim ein Notruf ein, bei dem ein Schwelbrand in einem Intercity gemeldet wurde.

Tatsächlich stellten die Feuerwehrleute im Bereich eines Drehgestells eines Personenwagens Rauch und Brandgeruch fest, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt. Der Zug und der betreffende Gleisbereich wurden in Abstimmung mit der Feuerwehr und dem Notfallmanager der Deutschen Bahn durch das DB-Sicherheitspersonal geräumt und die Fahrgäste ins Bahnhofsgebäude gebracht.

Der genaue Ort des Schwelbrandes wurde in elektrischen Bauteilen vermutet: Der betreffende Wagen wurde abgeschaltet – der Intercity konnte nicht mehr weiterfahren und wird in eine Werkstatt gebracht. Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr waren keine erforderlich. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.