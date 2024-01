Ein Randalierer hat laut Polizei am späten Samstag einen Einsatz am Hauptbahnhof ausgelöst. Kurz nach Mitternacht wurde der herumschreiende Mann gemeldet – wie sich herausstellte, ein betrunkener 27-jähriger Tourist, der eigentlich zum Flughafen nach Frankfurt wollte, jedoch nicht wusste, wie er dort hinkommt. Deswegen war er ausgerastet. Polizeibeamte halfen ihm beim Ticketkauf und brachten ihn zum richtigen Abfahrtsgleis. Kurz nach 1 Uhr wurde gemeldet, dass ein Mann am Hauptbahnhof eine Kiosk-Tür eintrete. Es handelte sich erneut um den 27-Jährigen. Er hatte so fest gegen die Glasschiebetür getreten, dass diese aus der Verankerung gerissen wurde. Er habe die Polizei dazu bringen wollen, ihn nach Frankfurt zu fahren, argumentierte er. Der betrunkene Mann (1,2 Promille) wurde tatsächlich mitgenommen, jedoch nicht nach Frankfurt, sondern in die Zelle der Inspektion 1, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wegen einer vermeintlichen Bedrohungslage musste die Polizei bereits am frühen Samstagabend zum Hauptbahnhof ausrücken.