Die Deutsche Bahn („DB InfraGO AG“) investiert nach RHEINPFALZ-Informationen rund zehn Millionen Euro in die Modernisierung des Ludwigshafener Hauptbahnhofs.

Die Arbeiten für eine „bereits langfristig geplante unaufschiebbare Instandhaltung“ erstreckt sich von 21. März bis 19. Mai. In dieser Zeit werden einer Anwohnerinformation zufolge 4300 Meter Gleise sowie fünf Weichen erneuert. Zum Einsatz kommt dabei schweres Gerät wie Gleisstopfmaschinen und Zweiwegebagger. Für eine schnelle Abwicklung der Baustelle und möglichst geringe Auswirkungen auf den Bahnbetrieb sei es unvermeidbar, nachts und am Wochenende zu arbeiten. Zur Lärmvermeidung werde auf eine akustische Warnung des Baustellenpersonals verzichtet.

„Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen durch den Bauablauf nicht grundsätzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Verständnis“, heißt es vonseiten der „DB InfraGO AG“. Anfragen werden per E-Mail an Suedwest.Fahrweg.DBInfraGO@deutschebahn.com oder bauinfos.deutschebahn.com beantwortet. Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) erfuhr über die RHEINPFALZ von den Bahn-Plänen. Sein knapper Kommentar: „Ich freue mich, wenn die Bahn hier am Standort investiert.“ Er selbst sei nicht informiert worden.