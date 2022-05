Wegen einer Vollsperrung der Haltestelle am Mannheimer Hauptbahnhof kommt es ab 11. Mai zu großflächigen Umleitungen. Der wichtige Knotenpunkt im Stadtbahn- und Busverkehr wird bis voraussichtlich Anfang Oktober nicht angefahren. Hintergrund für die Sperrung sind die Bauarbeiten der Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft, in deren Zuge die Haltestelle am Hauptbahnhof um ein viertes Gleis und einen vierten Bahnsteig erweitert wird.

