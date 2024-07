Ein 23-Jähriger, der sich seit mehreren Jahren unerlaubt in Deutschland aufhält, ist Bundespolizisten am Sonntagabend in Mannheim ins Netz gegangen. Laut Bericht kontrollierten die Beamten den Mann gegen 22 Uhr am Hauptbahnhof. Er zeigte einen ukrainischen Ausweis vor, auf dem die Polizisten verschiedene Fälschungsmerkmale erkannten. Technische Hilfsmittel bestätigten ihren Verdacht. Wie sich zudem herausstellte, waren auch die angegebenen Personalien falsch. Tatsächlich handelt es sich bei dem 23-Jährigen um einen vietnamesischen Staatsangehörigen. Der Ausweis wurde sichergestellt. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung, unerlaubtem Aufenthalts im Bundesgebiet sowie des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise.