Drogen- und Alkoholprobleme in der Innenstadt, Belebung der Bismarckstraße und Ausbau der Städtepartnerschaft mit Antwerpen. Wer der IHK-Tischrunde zuhört, bekommt einen Eindruck davon, was die Unternehmer dieser Stadt umtreibt und wie sie Ludwigshafen attraktiver machen wollen.

„Wir sind beim Thema Innenstadt eigentlich auf einem guten Weg“, sagt Marcus Keller-Leist. Das Thema Leerstand sei derzeit kein allzu großes, und insbesondere in der Ludwigstraße zeige sich, was möglicherweise zum Trend werden könnte: dass nämlich vor allem Arztpraxen in die Erdgeschosse ziehen. Was den Prokuristen des in der Innenstadt beheimateten Schuhhaus Keller allerdings umtreibt, ist die Situation, die sich ganz allgemein gesprochen unter dem Stichwort „Alkohol und Drogen in der Fußgängerzone“ zusammenfassen lässt.

Zum einen gibt es nach Keller-Leists Beobachtung klar definierte Gruppen, die sich „regelmäßig abschießen“ und damit am frühen Morgen schon anfangen. Zudem habe die Ludwigshafener Innenstadt ein enormes Problem mit Drogen – und zwar mit harten Drogen, wie Keller-Leist betont. „Ich rede jetzt nicht von Leuten, die am Rhein einen Joint rauchen, sondern von Menschen, die aufgrund ihres Drogenkonsums völlig neben der Spur sind“, betont der Unternehmer. An etlichen Tagen könne man die Uhr danach stellen, dass um 14 Uhr der Notarzt in die Innenstadt gerufen wird.

Angst und Unwohlsein

Dass dieses Problem keines ist, das sich schnell lösen lässt, weiß auch Keller-Leist. Alkohol- und Drogenabhängige dürfen sich wie jeder andere Bürger auch im öffentlichen Raum aufhalten und können nicht einfach etwa aus der Ludwigstraße oder vom Berliner Platz vertrieben werden. Diesen Punkt betont auch der langjährige Ludwigshafener Sozialdezernent und heutige Chef der Wohnungsbaugesellschaft GAG, Wolfgang van Vliet: Man werde dieses Problem letztlich nur dann lösen, wenn man akzeptiere, dass auch Alkoholiker und Junkies irgendwohin können müssen.