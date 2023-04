Seinen im März erschienenen Gedichtband „Atembruch“ stellt Hasan Özdemir, der pfälzische Dichter mit türkischen Wurzeln, am 13. April, erstmals öffentlich vor: in seiner Heimatstadt Ludwigshafen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek.

Hasan Özdemir hatte lange nichts veröffentlicht, zehn Jahre alt ist sein Vorgänger-Lyrikband „Geschälte Sätze“. Anfang März aber ist „Atembruch“ erschienen, erneut im Berliner Verlag Schiler und Mücke. Es ist sein achter Band, mit knapp 50 Gedichten. Noch mal so viele liegen auf seiner Festplatte, bereit zur Überarbeitung, er plant schon den nächsten Band.

Nach Ligurien und Ludwigshafen, in den heißen Frühling Sevillas und „Das Heim Freins“, seine zweite Heimat Freinsheim, führen Özdemirs neue Gedichte. Sie führen durch den „Zyklus einer Liebe“, sie führen durch die Zeit, auf den Friedhof, immer wieder. Mehrere Gedichte hat er, selbst Vater zweier Söhne, seinem verstorbenen Vater Ali gewidmet. Das ans Herz gehende „Steingedicht“ steht ins Türkische übersetzt auf dem Grabstein des Vaters in dessen anatolischer Heimat.

Als nächstes ein Roman?

Özdemir schreibt seit seiner Jugend, bald wird er 60. Seine Gedichte wurden ins Polnische übersetzt, ins Italienische, ins Russische, Englische und, anlässlich eines Besuchs aus der Ludwigshafener Partnerstadt Sumgait, ins Aserbaidschan-Türkische. Er hat Preise und Stipendien bekommen, drei Theaterstücke hat er auch geschrieben. Und nun arbeitet er auch an einem Roman. Er soll von einem Journalisten handeln, der in den 1970er-Jahren nach dem Militärputsch aus der Türkei flieht – nach Deutschland.

Hasan Özdemir selbst ist im Juli 1963 in Sorgun in der Provinz Yozgat geboren, kam 1979 nach Ludwigshafen, wo sein Vater schon seit zehn Jahren lebte. Er lernte schnell deutsch, später studierte er Germanistik, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache in Heidelberg, 1989 erschien sein erster Band mit Gedichten. Er blieb immer Ludwigshafen treu, der Stadt, der er schon früh literarische Denkmäler gesetzt hat. Darum beginnt auch seine diesjährige Lesereihe hier.

Termin

Hasan Özdemir liest am Donnerstag, 13. April, 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Ludwigshafen aus „Atembruch“; es moderiert Eleonore Hefner vom Verein Kultur Rhein Neckar. Für Musik sorgt Isabel Eichenlaub mit Akkordeon und Cello. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Die Lesung wird veranstaltet von Kultur Rhein Neckar e.V in Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigshafen.