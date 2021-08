Radiohead tun es, Coldplay und Clueso auch: bei Konzerten und Touren auf den Klimaschutz achten. Green Touring ist aber vielerorts noch Neuland. Das in Berlin stationierte Green Touring Network unter der Leitung der Mannheimerin Fine Stammnitz will das ändern. Aber wo kann die Musikbranche Impulse für den Umweltschutz setzen, und wo ist anzusetzen?

„Green Touring bedeutet nicht, dass nur noch Bahn gefahren wird, alle Verstärker ausgemustert werden, Müsli gegessen wird oder die Musiker in Zelten übernachten“, lacht Fine Stammnitz, Direktorin des Green Touring Networks in Berlin. Es gehe vielmehr darum, „schlaue Maßnahmen“ in den Tour-Alltag einzubauen, ohne den Zeigefinger zu heben. „Die Implementierung kann nur Schritt für Schritt erfolgen und betrifft fast alle Bereiche“, sagt sie.

Es geht um die Anreise, den Equipment-Transport, die Spielstätten, das Essen, die Übernachtung, Fan-Artikel und die Kommunikation mit den Fans. Aber warum den Umweltschutz-Hebel gerade hier ansetzen? Sind doch die in der Musikbranche freigesetzten schädlichen Emissionen gegenüber anderen Branchen vergleichsweise gering. Das stimme zwar, entgegnet Stammnitz. „Aber Musiker haben eine Vorbildfunktion und können eine breite Aufmerksamkeit generieren.“ Die Musikbranche also als Impulsgeber?! „Genau, wenn meine Lieblingsband ihre Shirts fair und ökologisch herstellen lässt, achte ich womöglich als Fan künftig beim Shopping genauer auf die Herkunft der Klamotten“, bekräftigt sie.

Schadstoffausstoß wie bei einem New York-Flug

Bei einem Konzert, einem Festival oder einer Tour kommen viele klimaschädliche Aspekte zusammen. „Schwerpunkte der Emissionen sind die Anreise des Publikums und der Ausstoß an den Spielstätten“, weiß Stammnitz. Nur um ein paar Zahlen zu nennen: Auf jeden Fan, der ein Konzert besucht, entfallen durchschnittlich fünf Kilo CO 2 -Ausstoß. Bei einem mittelgroßen Konzert wären das etwa 1,5 Tonnen, was einem Flug nach New York entspricht. Die Bildung von Fahrgemeinschaften, die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs nennt Stammnitz als Maßnahmen, die Fans ergreifen können.

Umwelt- und Klimaschutz haben sich bei Festivals international schon durchgesetzt. Bei Touren sieht das noch anders aus. Nachhaltiges Handeln steht hier erst am Anfang. Das Green Touring Network, das die Form einer gemeinnützigen Organisation anstrebt, leistet dabei Pionierarbeit. Die Gründerin und Direktorin, die 23-jährige Mannheimerin Fine Stammnitz, hat ihre Bachelor-Arbeit an der Popakademie Baden-Württemberg über das Thema „Kann die Musikindustrie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten?“ geschrieben. Die Beschäftigung damit hat ihr Umweltbewusstsein geschärft. „Ich kann nicht diese Fakten alle kennen und nichts tun“, sagt sie. Derzeit besteht ihr Netzwerk aus einem zweiköpfigen Kernteam und zehn Helfern. Bislang hat es beispielsweise dem Duo KLAN zu einer „grüneren“ Tour verholfen, während des Corona-Lockdowns eine Ökostrom-Kampagne lanciert, und gegenwärtig arbeitet es an dem Förderprojekt „Berlin Artists Go Green“.

Vorbilder Radiohead, Coldplay und Clueso

Wenn auch wenige, so bietet der Musikmarkt doch ein paar leuchtende Beispiele. Mit der „Carbon Neutral World Tour“ (2008) haben Radiohead bewiesen, dass sich Entertainment und Klimaschutz nicht ausschließen und sind zum Vorreiter des Green Touring Gedankens geworden. Die britische Band um den Sänger Thom Yorke ließ als erster prominenter Musik-Act eine umfassende CO 2 -Messung der eigenen Tour-Aktivitäten erstellen und gewann daraus wegweisende Erkenntnisse. Amphitheater-Touren, sprich spektakuläre Spielstätten, begeistern zwar, sind aber schädlicher für die Umwelt aufgrund des größeren Anreiseaufwands. Coldplay haben mit ihrer Forderung, das Touren gänzlich einzustellen, bis es völlig klimaneutral ist, sicherlich den Vogel abgeschossen, aber damit doch Impulse gegeben.

Nachhaltigkeit ist auch bei deutschen Künstlern angesagt. Seeed spielen nur noch in Hallen mit erneuerbaren Energien, Die Ärzte machen Emissionen mit Aufforstungen wett, und auch Revolverheld betreiben Umweltmanagement. Ganz vorne dabei ist Clueso, für den „Klimaschutz eine Selbstverständlichkeit“ ist. Doch gerade das Beispiel Coldplay zeigt die Grenzen des grünen Gedankens auf. In solche ethischen Höhen können sich Künstler mit schmalem Budget kaum begeben. Ökonomische Überlegungen stehen dem entgegen.

Dan Owen: Mit dem Rad von Auftritt zu Auftritt

„Dass Green Touring viel Zeit kostet und teuer in der Umsetzung sein soll, ist ein Vorurteil“, widerspricht Stammnitz. „Denn es gibt auch viele Maßnahmen, bei denen das nicht so ist und die Künstler sogar Geld einsparen können und eine Tour zu einem einmaligen Erlebnis werden kann.“ Ein Beispiel stellt der britische Singer- und Songwriter Dan Owen dar, der seine letztjährige Großbritannien-Tour als begeisterter Outdoor-Fan mit dem Fahrrad absolviert und Wegstrecken bis zu 250 Kilometern durch Matsch und Regen zwischen Veranstaltungsorten auf sich genommen hat.

Eine Hürde ist das „Greenwashing“, die Auswirkungen auf das Künstlerimage. Hartgesottene Metaller als Öko-Götter? „Ehrliche Kommunikation“ und „kundenspezifisches Vorgehen“ sollten im Zentrum der grünen Überlegungen stehen, betont Stammnitz. Unterm Strich: Für vieles gibt es noch keine Lösungen. Doch gerade das bietet in Stammnitz’ Augen ungeahnte Potenziale und einen kreativen Freiraum. „Wir müssen Leuchtturmprojekte schaffen“, fordert sie.