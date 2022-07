Die globalen Krisen machen auch der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG in Ludwigshafen zu schaffen – mit knapp 13.000 Wohnungen immerhin einer der bedeutendsten Vermieter der Region. Das werden Mieter und Wohnungssuchende zu spüren bekommen. Mehr lesen Sie hier.

Auch Häuser können wachsen: Das Hochhaus im Carl-Bosch-Ring 2 wird aktuell gedämmt. Ist die Isolierschicht drauf, wird es das höchste Gebäude in Frankenthal sein. Doch bis dahin erleben die etwa 150 Bewohner ein Mammutprojekt – direkt vor ihren Fenstern. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Wie wird das Grundwasser, das Tiefbrunnen aus dem Erdreich holen, zu Trinkwasser? Was ist der Unterschied zwischen Roh- und Reinwasser? Und wer kümmert sich eigentlich darum, dass wir bedenkenlos den Hahn aufdrehen können? Die Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie am Beispiel des Wasserwerks Nord in Frankenthal hier.

Was ist eigentlich eine faire Kita? Für die Zertifizierung müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Wer die nicht versteht, bekommt es von Speyerer Kindern erklärt – und zwar hier.