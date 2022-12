Haushalt: Zähes Ringen

Ludwigshafen stehen harte Wochen bevor. Sehr harte. Und sehr schmerzhafte, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bereits angekündigt hat. Denn die Stadt muss sparen. Extrem sparen. So will es die Finanzaufsicht ADD, die den Etatplan für 2023 wegen des Fehlbetrags von 98 Millionen Euro gerügt hat und in dieser Form nicht akzeptiert. Noch bevor der Stadtrat den Entwurf beraten hat. Ein bisher einmaliger Vorgang. Dem Vernehmen nach geht es dabei nicht um zehn oder 20, sondern um 30, 40 oder 50 Millionen Euro, die eingespart werden müssen. Ausgeglichen wäre der Haushalt dann zwar immer noch nicht, aber der Wille erkennbar, dass es die Stadt wirklich ernst meint. Das dürfte ein zähes Ringen werden, gepaart mit einen politischen Schlagabtausch, der es in sich hat – spätestens dann, wenn auf der Sparliste Einrichtungen wie die Stadtbibliotheken oder die Hallenbäder auftauchen sollten. Und dann muss auch die CDU Farbe bekennen, die der OB und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) vorwirft, der Situation nicht mehr gewachsen zu sein.

Wüsten-WM: Frühes Aus

Der Situation (und den hohen Erwartungen in der Heimat) nicht gewachsen waren auch unsere Nationalspieler bei dieser seltsamen Wüsten-WM in Katar. Zumindest in der ersten Partie gegen Japan. Die letzten lauen 20 Minuten kosteten unterm Strich den Einzug ins Achtelfinale. Auch Bundes-Hansi und Bundes-Bierhoff stehen jetzt harte Wochen bevor. Sehr harte. Kurz nach dem Abpfiff gegen Costa Rica wurden sie schon nach eventuellen Rücktrittsgedanken gefragt. Was manche TV-Journalisten halt so machen, wenn sie glauben, vor einem Millionenpublikum die Grätsche auspacken zu müssen. Dieselben Kollegen, die das DFB-Team nach dem Last-Minute-1:1 gegen Spanien schon ins Halbfinale komplementiert hatten. Manchmal unterscheidet sich das stark schwankende Niveau auf dem Platz nicht sonderlich von dem hinterm Mikro. Wir Fußball-Fans in der Lokalredaktion sind einfach nur traurig, dass wir nicht mehr Daumen drücken und mitfiebern können. Waren halt mal andere besser, cleverer – und vor allem effizienter.