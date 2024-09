In Wien geht die Ausstellung „Glanz und Elend“ zur Neuen Sachlichkeit in ihre letzte Woche. Der Titel könnte ebenso über der Grafikschau „hart & direkt“ in der Kunsthalle Mannheim stehen. Wo 1925 die legendäre Ausstellung stattfand, die der Stilrichtung den Namen gab.

Grafik also als Vorreiterin und anspruchsvolles Appetithäppchen zur ab 22. November laufenden großen Jubiläumsausstellung.