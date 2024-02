Die Protestantische Melanchthonkirche (Maxstraße 38, Mitte) verwandelt sich am Freitag, 8. März, 19 Uhr, in die Zauberschule Hogwarts, denn Dekan Paul Metzger holt den magischen Gottesdienst um Harry Potter nach Ludwigshafen. Was haben Harry Potter und die Bibel gemeinsam? Autorin Joanne K. Rowling hat religiöse Symbolik in ihre Geschichte um den Zauberschüler einfließen lassen. Außerdem spielen die Themen Freundschaft, Liebe, Schutz und Opfer nicht nur bei Harry Potter eine große Rolle, sondern auch in der Bibel, heißt es in der Ankündigung. Diese Parallelen mache der Gottesdienst deutlich, der unter dem Titel „Expecto Patronum“ steht – ein wichtiger Zauberspruch, mit dem ein Beschützer gerufen wird.

Predigt und Fürbitten verknüpfen Zaubersprüche mit Texten aus der Bibel, Melodien aus den Harry-Potter-Filmen erklingen. In Ludwigshafen wird es auch das Quiz geben, bei dem die Besucher raten dürfen: Stammen die Textstellen aus der Bibel oder aus den Potter-Büchern? „Der Aha-Effekt ist garantiert“, meint Metzger.

Großer Erfolg in Bad Dürkheim

Seine Frau, Pfarrerin Ute Metzger, und ihre Kirchengemeinde in Bockenheim (Kreis Bad Dürkheim) haben den „Harry-Potter-Gottesdienst“ im Januar gefeiert – mit großem Erfolg. Die Sitzplätze in der Lambertskirche reichten nicht aus. Dekan Metzger hofft auch in Ludwigshafen auf viele Fans: „Der Gottesdienst ist für mich ein Beispiel, wie wir als Kirche mit neuen Ideen attraktiv sein können - auch über unsere Kerngemeinde hinaus.“ Kleine und große Gäste können gerne verkleidet kommen.

Auch die Melanchthonkirche putzt sich heraus. Paul Metzger verspricht noch mehr Dekoration als in Bockenheim. Für eine zauberhafte Atmosphäre sorgen unter anderem schwebende Kerzen, der sprechende Hut, Eulen, der goldene Schnatz, die Banner der Häuser Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw. Ute und Paul Metzger gestalten den Gottesdienst gemeinsam. „Und das ganze Team aus Bockenheim ist wieder am Start“, verrät der Dekan.