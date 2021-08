Harald Sauer, 58, Chefgärtner des Ebertparks und Teamleiter beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), wird mit der Karl-Foerster-Anerkennung ausgezeichnet. Er wird damit für seine besonderen Pflanzkonzepte geehrt.

Nicht nur den Ebertpark prägt Harald Sauer mit seinen Staudenbepflanzungen – auch den Eingangsbereich des Hauptfriedhofs und die Umgebung des angrenzenden WBL-Verwaltungsbaus hat er gestaltet. „Durch seine Arbeit ist es Sauer in den letzten zehn Jahren gelungen, dass Ludwigshafen in den Fachkreisen als Mekka zeitgemäßer Pflanzenverwendung bekannt wurde“, heißt es von der Stadt. Für dieses Engagement erhält Sauer am Samstag, 14. August, ab 15 Uhr im Hack-Museumsgarten die Karl-Foerster-Anerkennung.

Preis benannt nach Gärtner

Hinter dem Preis steht die Karl-Foerster-Stiftung für angewandte Vegetationskunde. Die Auszeichnung würdigt besondere Leistungen in der Pflanzenverwendung und deren Beitrag zur Aufwertung der Stadt-, Natur- und Kulturlandschaft und ist nach dem Gärtner, Gartenschriftsteller und Staudenzüchter Karl Foerster (1874-1970) benannt.

Jury: „Perfekt gestaltete Staudenbepflanzungen“

„Seit seiner Eröffnung im Jahr 1925 trägt der Ebertpark schon den Beinamen ,grüne Oase Ludwigshafen’, und dass sich dieses Kleinod über die Jahre zum Naherholungsgebiet gemausert hat, das haben wir nicht zuletzt Harald Sauer zu verdanken“, sagt WBL-Bereichsleiterin Gabriele Bindert. Karl-Foerster-Stiftungsmitglied Cassian Schmidt formuliert es so: „So perfekt gestaltete und vor allem so gut gepflegte Staudenpflanzungen im öffentlichen Grün mit einer so unglaublichen Kreativität und Innovationskraft suchen in Deutschland ihresgleichen.“ Der Holländer Piet Oudolf, ein berühmter Pflanzendesigner, reiste laut Schmidt 2020 extra nach Ludwigshafen, um Harald Sauer zu treffen.

Ebertpark als Teststation

Chefgärtner Harald Sauer nutzt den Ebertpark als Teststation. Was hier funktioniert, findet auch auf anderen Grünflächen der Stadt Anwendung. Dabei geht es unter anderem darum, die Bepflanzung an veränderte Klimabedingungen anzupassen.