Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Stadtteil West am Rudolf-Hoffmann-Platz Rentner Harald Helm (69) getroffen.

Moin, was verschlägt Sie denn am frühen Vormittag nach West?

Ich laufe spazieren, ich bin hier nur auf Besuch.

Wen haben Sie denn besucht?

Einen Kollegen von