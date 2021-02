Die Volkshochschule möchte viele Bürger dafür begeistern, auch im Lockdown fit zu bleiben. Wer dies zwar alleine daheim in der Wohnung, aber trotzdem in Gesellschaft machen möchte, kann am Kurs am Montag, 15. Februar, 18 bis 18.45 Uhr, teilnehmen. Ziel des Trainings ist die Verbesserung von Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination, Kräftigung der Muskulatur sowie der Körperwahrnehmung. Die Teilnehmer lernen Übungen, um die Muskulatur des gesamten Körpers zu kräftigen und zu mobilisieren. Dabei werden auch Hanteln zum Einsatz kommen. Wer keine daheim hat, kann auch mit Wasserflaschen trainieren. Die Gebühr beträgt 28 Euro. Anmeldung und weitere Informationen im Netz unter www.vhs-lu.de oder unter Telefon 0621/504-2238.