Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Gelände des SV Maudach Hansi Klein getroffen. Der 48-Jährige engagiert sich in verschiedenen Funktionen beim SV und auch bei der SG Maudach. Er war Abbauhelfer des improvisierten gemeinsamen Bruchfests von SVM und den Wald- und Wiesenfreunden.

Warum feiert man ein Bruchfest hier auf dem SV-Gelände. Das Bruchfestgelände ist doch gerade mal einen Steinwurf von hier entfernt?

Wir hatten die Idee für das gemeinsame