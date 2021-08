Seit 22 Jahren sitzt er für die Grünen im Ortsbeirat Friesenheim, am 24. August wird Hans-Henning Kleb 80 Jahre alt. Jahrzehntelang war Kleb mit dem Fahrrad in Ludwigshafen unterwegs und hat unermüdlich auf seine Anliegen im Natur- und Tierschutz und auf die Interessen der Radler hingewiesen. Mit dem Rad darf er zwar nicht mehr fahren, aber seine Themen verfolgt er weiterhin viel Engagement, wie Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat, sagt. Mit Carlo von Opel gründete Hans-Henning Kleb einst das Schwalbendorf Friesenheim. Am Zehnmorgenweiher kämpfte er immer wieder für den Erhalt des in Jahrzehnten wild gewachsenen Baumbestands. Er erreichte die Installation von Wasseranschlüssen in den Friesenheimer Kleingartenanlagen und hat vehement den Bau beziehungsweise die Erneuerung der Radwege in der Erzberger-, der Stern- und der Industriestraße eingefordert.