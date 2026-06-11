Wer auf Kleingeld angewiesen ist, dem ist jeder Wechseltrick recht. Manchmal scheitern aber auch Espressionisten an den Tücken des Alltags.

Dass ich eher Espressionist als Süßholzraspler bin, hat sich hausintern längst herumgesprochen. Darüber habe ich a) in dieser Kolumne schon geschrieben, und b) wissen das mindestens alle Kollegen im ersten Stock, weil ich täglich auf Münzjagd gehe.

Um die Ecke meines Büros, im „Hotspot“ – dem Rückzugsraum für Plausch und Pausenbrote – stehen zwei kleine Koffeinorakel. Die spucken jede denkbare Kaffeevariante aus, aber eben nur, wenn man exakt 60 Cent dafür opfert. Mein Konsum ist manisch, meine Groschenbilanz chronisch defizitär. Also nerve ich fortwährend jemand damit, mich wechselweise mit Münzen auszustatten. Oft klappt’s, aber nicht immer.

Zum Glück wohnt im „Hotspot“ ein weiterer Gott der kleinen Freuden: ein schrankgroßer Automat mit allerlei Süßkram. Mein Favorit: Knoppers, nicht unbedingt geschmacklich, sondern weil mir die als „Frühstückchen“ bekannte und mit Nougat- und Milchcreme gefüllte Waffelschnitte (Tastennummer 32) einen wunderbaren Wechseltrick ermöglicht, heißt: Ich bekomme das nötige Kleingeld für die schwarze Plörre heraus.

33 statt 32

Weil das Knoppers neulich vergriffen war, entschied ich mich für die direkte Nachbarschaft, die Nummer 33 – einen Balisto-Müsli-Mix-Schoko-Riegel. Und da begann die Tragikomödie. Aber der Reihe nach: Drückt man eine Nummer bei dieser gekühlten Kiste, dann fällt gewöhnlich ein Produkt hinunter in die mit einer Klappe versehene Auslage. Zuvor wird das Teil von einer Metallspirale mechanisch gaaaanz langsam nach vorne geschoben, damit es tatsächlich abwärts plumpsen kann.

Dieser Vorgang wurde zwar auch diesmal aktiviert, aber das verdammte Ding weigerte sich, dem Erdmittelpunkt die Ehre zu erweisen. Die grüne Plastikverpackung klemmte sich irgendwie ein. Das Geld blieb klackernd in der Kasse, das Hangover-Balisto im Fall-nicht-Modus.

Bekennender Espressionist: Autor Steffen Gierescher. Foto: rxs

Ich versuchte es noch mal, in der Hoffnung, das Balisto dahinter würde das Balisto davor mit in die Tiefe reißen. Natürlich funktionierte es nicht. Unglaublich: Der hintere Riegel schob sich über den vorderen und fiel herunter, der vordere blieb im Metallnest stecken. Das Resultat: kein Snack, kein Wechselgeld, nur die Erkenntnis, dass Gravitation optional ist, wenn man sie wirklich braucht.

Oli vom Sport, Gönner des Tages

In diesem Moment schneite Sportkollege Oliver Wehner in den „Hotspot“, sah meine Miene, hörte meine Leidensballade und beömmelte sich köstlich. Dann zog er – Gönner des Tages – seine Brieftasche aus dem Hosensack und spendierte mir die ersehnten Espresso-Groschen.

Später ging ich noch mal schauen – man hofft ja auf Wunder. Und siehe da: Nicht nur das bockige Balisto war verschwunden – das komplette Riegelsortiment war weg. Auf diesen Schock hin musste ich mir erst mal – Sie ahnen es – einen Espresso gönnen. Olli hatte mich ja mit der nötigen „Munition“ versorgt. Und die Moral von der Geschicht’: Raider heißt zwar einfach Twix, aber die Welt ist dennoch viel komplizierter geworden. Leider.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.