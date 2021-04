Die Polizei sucht zwei bislang unbekannte Männer, die einem 20-Jährigen am Montag um 20.15 Uhr in der Saarlandstraße (Süd) das Handy geraubt haben. Die Unbekannten fragten den jungen Mann nach der Uhrzeit. Einer von ihnen versuchte dann, ihm das Handy zu entreißen, mit dem er gerade telefoniert hatte. Weil das nicht gelang, besprühte der zweite Täter den 20-Jährigen mit Pfefferspray und entriss ihm das Mobiltelefon. Danach flüchteten beide Männer. Der 20-Jährige erlitt eine starke Augenreizung. Der erste Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur. Er trug eine weiße Hose, eine gelbe Jacke und eine Wollmütze sowie Turnschuhe. Der zweite Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und war mit einer dunkelfarbenen Jogginghose und Turnschuhen bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.