Einer 25-jährigen Frau ist am Dienstag auf offener Straße mitten in Ludwigshafen ein Smartphone im Wert von 400 Euro gestohlen worden. Nach Polizeiangaben hatte die Frau das Mobiltelefon auf einer Onlineverkaufsplattform zum Verkauf angeboten. Ein Interessent meldete sich bei ihr, und beide vereinbarten für 19.30 Uhr eine Übergabe in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte). Vor Ort machte sich der junge Mann ein Bild über den Zustand des Smartphones, indem es er in die Hand nahm. Dann rannte er einfach los und flüchtete mit der Beute. Der Unbekannte ist zwischen 18 und 21 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Sportkleidung. Er sprach Französisch und konnte nur teilweise Deutsch. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.