Alkohol und Handy am Steuer sind eine fatale Mischung. Das musste am Sonntag laut Polizei auch ein 36-jähriger Autofahrer erfahren. Weil er kurz vor Mitternacht während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Mast einer Verkehrsinsel in der Mannheimer Straße (Oggersheim). Anschließend wurde der Pkw gegen eine Fußgängerampel geschleudert. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei dem 36-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,71 Promille. Im Anschluss wurde der Mann zu einer Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden beläuft sich auf 32.000 Euro. Der 36-Jährige blieb unverletzt.