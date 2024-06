Das Ferienprogramm der Handwerkskammer der Pfalz bietet Jugendlichen „spannende handwerkliche Projekte in der Werkstatt und im Forst“. Zwischen 15. Juli und 23. August wird es in den Berufsbildungszentren in Ludwigshafen, Kaiserslautern und Landau sowie in der Berufsorientierungswerkstatt in der Kaiserslauterer Innenstadt angeboten. Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren können sich dabei für insgesamt 29 Workshops anmelden. Die Projektarbeiten seien ideal, um sich beruflich zu orientieren: Was kann ich? Was interessiert mich? Was will ich werden?

Innerhalb einer Woche können die Jugendlichen beispielsweise einen eigenen Bluetooth-Lautsprecher fürs Smartphone bauen, in der Beauty-Akademie die Styles und das Make-up der Stars erlernen oder ein Hubschraubermodell mit Solarantrieb bauen. Neu im Programm sind das Designen von Werkstücken mit einer Airbrush-Pistole und ein Workshop zu den Grundlagen von 3D-Druck und CNC-Bearbeitungstechnik.

Vom 15. bis 19. Juli findet darüber hinaus wieder das Ferienprojekt „Handwerk trifft Forst“ statt: Die Jugendlichen können den Wald um Kaiserslautern mitgestalten und so Klima und Artenvielfalt schützen. Sie helfen mit, einen Rastplatz für Spaziergänger mit Ruhebänken, Insektenhotel und Nistkästen zu bauen. Dabei entdecken sie die Werkstoffe Holz und Metall und wie man diese handwerklich bearbeiten kann, heißt weiter in einer Ankündigung.

Eine Übersicht aller angebotenen Projekte und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf hwk-pfalz.de/ferienprogramm. Die Angebote können gegen Entrichtung einer Verpflegungskostenpauschale besucht werden. Die Handwerkskammer der Pfalz vertritt die Interessen von über 18.600 Handwerksbetrieben mit 83.000 Beschäftigten, darunter mehr als 5400 Auszubildende.