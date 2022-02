Teile eines schweren Handtuchhalters sowie andere Utensilien hat ein Unbekannter bereits am Freitag in Heidelberg durch ein offenes Fenster einer Wohnung entsorgt. Laut Polizei landeten die Teile auf zwei geparkten Autos. Noch während einer der Geschädigten mit der Polizei telefonierte, flogen aus dem großen Wohnkomplex in Rohrbach weitere Gegenstände. Der Geschädigte musste mit ansehen, wie diese auf der Motorhaube seines Mercedes-Benz einschlugen. Auch ein daneben geparkter Opel wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bislang konnte die betreffende Wohnung jedoch nicht ausgedeutet werden. Laut Polizei ist den Spuren zufolge davon auszugehen, dass eine Wohnung renoviert wurde und die noch mit Tapetenresten versehenen Gegenstände keine Verwendung mehr gefunden haben. Verletzt wurde durch die Würfe niemand.