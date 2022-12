Die Polizei sucht nach einem Mann, der einer 60-Jährigen am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hemshofstraße (Nord) die Handtasche von der Schulter gerissen hat. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Jeans und eine blaue Winterjacke mit Fellkapuze. Zeugenhinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.