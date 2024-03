Leichtsinn hat eine Autofahrerin am Dienstag mit dem Verlust ihrer Handtasche bezahlt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 61-Jährige ihren Wagen am Dienstag gegen 11 Uhr in der Otto-Stabel-Straße (Mitte) abgestellt, um eine kurze Besorgung zu machen. Als sie nach wenigen Minuten zu ihrem unverschlossenen Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Tasche samt 60 Euro Inhalt fehlte. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.