Einer 90-Jährigen ist am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ihre Handtasche aus dem Kofferraum ihres Autos gestohlen worden. Die Seniorin saß während der Tat in ihrem Auto in der Bertolt-Brecht-Straße in Oggersheim, als ein unbekannter Mann ihre Handtasche mitsamt Bargeld und Karten stahl, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 70 Euro geschätzt. Der Täter soll zwischen 1,75 bis 1,86 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.