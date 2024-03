Eine 53-Jährige ist am Montag gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Universitätsklinik in Richtung Feudenheim aufgebrochen. Ihre Handtasche legte sie in eine Filztasche, die sich im Fahrradkorb des Gepäckträgers befand. Als sie später in der Talstraße anhielt, bemerkte sie laut Polizei, dass die Tasche leer und deren Inhalt gestohlen worden war. Als möglicher Täter kommt ein Mann in Betracht, der sich ihr auf der Feudenheimer Straße scheinbar zufällig in den Weg gestellt hatte. Wegen ihm musste sie beinahe bis zum Stillstand abbremsen und konnte nur mit geringer Geschwindigkeit an ihm vorbeifahren. Ob der Mann tatsächlich die Tasche gestohlen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Der Mann soll 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze, gelockte und gegelte Haare und sehr weiße Zähne. Er trug eine schwarze glänzende Daunenjacke, blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe. Hinweise: Telefon 0621/3301-0.