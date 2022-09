Unbekannte haben laut Polizei am Samstagvormittag in der Ludwigshafener Innenstadt (Berliner Straße) die Handtasche einer 49-Jährigen aus deren Auto gestohlen. Der Wagen war unverschlossen, während die Frau in einem Supermarkt in der Nähe einkaufen war. In der Handtasche befanden sich die Geldbörse der Frau mit Bargeld und ihr Mobiltelefon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1300 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.