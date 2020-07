Ein 46-Jähriger ist verhaftet worden, weil er in Mannheim mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt haben soll. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift ermittelt gegen weitere Verdächtige. 17 Wohnungen sind laut Polizei am Dienstagmorgen durchsucht worden. Bei dem bereits einschlägig vorbestraften Bulgaren stellten die Beamten in der Mannheimer Neckarstadt-West offenbar 16,5 Gramm Kokain in Form von 33 verkaufsfertigen Portionen und mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.