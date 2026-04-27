Elf Mannschaften treten beim Grundschul-Handballturnier in Ludwigshafen an. Wir haben beobachtet, wie das abläuft und wer sich am besten schlägt.

Samstag, 9.30 Uhr: Zahlreiche Grundschüler versammeln sich in einer der Turnhallen des Schulzentrums Mundenheim. Sie sind zum diesjährigen Grundschul-Handballturnier gemeldet. Ein ereignisreicher Spieltag steht den jungen Handballern bevor. Sie kennen sich aus der Schule oder dem Sportverein – und jagen bald alle gemeinsam dem Ball hinterher.

Charakterbildende Erfahrung

Ganz oben auf der Tribüne steht Oliver Müller. Er lehnt an der Bande und beobachtet das laufende Spiel. Sein Sohn Ben, der gerade in einer anderen Turnhalle spielt, ist neun Jahre alt und zum ersten Mal beim Grundschul-Handballturnier dabei. Vater Oliver ist – wie Sohn Ben – aber ganz gelassen. „Das liegt in der Familie“, sagt er lächelnd. Seit der ersten Klasse spielt Ben Handball. Es ist sein Hauptsport, den er im Verein ausübt. Im Team lerne Ben, auf Mitspieler zu achten, erzählt Müller. Das sei eine charakterbildende Erfahrung.

Obwohl Finjas (10) sich bei einem Handballunfall verletzt hat, geht er auf Krücken zur vordersten Sitzbank und feuert sein Team, die Rupprechtschule, an. Sein jüngerer Bruder Jonael (8) ist auf dem Spielfeld dabei. Die Handball-Begeisterung sei von alleine gekommen, erinnert sich Vater Sebastian Schumann. Seine Söhne haben „bei den Zwergen“ angefangen und sind nun feste Vereinsmitglieder. Im Sommer gehe die Familie segeln, im Winter sei Ski- und Snowboardfahren dran, erzählt Schumann. Er gesteht augenzwinkernd: „Man merkt, wenn sie sich nicht bewegt haben.“

Sportunterricht soll animieren

Die JSG Mundenheim/ Rheingönheim organisiert das Turnier, ausgerichtet wird es von Marc Vogelmann. Mädchen und Jungen aus der ersten bis zur vierten Klasse treten gemischt an. Oft sind die Mädchen noch einen Kopf größer als ihre männlichen Mit- oder Gegenspieler. Klare Favoriten gebe es nicht, so Vogelmann, denn „bärenstarke“ Kinder blieben nicht ewig, sondern gehen irgendwann von den Schulen ab. Die Zahl der Anmeldungen bleibt dennoch konstant. „Meistens wird es mehr, wenn wir eine erfolgreiche WM oder EM im Handball gespielt haben“, erklärt er. Zu Jahresbeginn etwa verlor die deutsche Handball-Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Dänemark.

Spielszene Foto: Allegra Bosch

Sandra Staat erklärt den Vorgang: Jedes Spiel dauert zehn Minuten. Ausgespielt wird bis zum neunten Platz und gespielt um einen Wanderpokal, der für ein Jahr in der Vitrine der Gewinnerschule stehen darf. Mit Jörg Streb steht sie als Sportfachberaterin der Ludwigshafener Grundschulen als offizielle Veranstalterin in der Verantwortung. Wenn eine Grundschule keine komplette Mannschaft stellt, können sich Kinder einzeln bei ihr anmelden. Die Beraterin stellt dann eine „Mix-Mannschaft“ zusammen, deren Mitglieder sich erst am Turniertag kennenlernen. Jugendschiedsrichter leiten die Spiele und küren am Ende den „Spieler des Tages“.

Staat unterrichtet an der Karl-Kreuter-Schule in Oggersheim und betont, wie wichtig Bewegung im Leben junger Schüler sei. „Wir versuchen, durch einen guten Sportunterricht, die Kinder zum Sport zu animieren“, erläutert sie. Ihre Schüler sind auch beim Handballturnier dabei. Vielleicht spielen sie gerade gegen Ben von der Mozartschule Rheingönheim – den diesjährigen Titelverteidiger.