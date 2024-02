Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In ihrem ersten Jahr in der B-Jugend spielt Mira Bender eine gute Rolle in der A-Jugend-Bundesliga. Was noch fehlt, sind Fotos von ihr im Nationalmannschaftstrikot. Von der HSG Landau/Land gekommen, stehen bei der JSG Mundenheim/Rheingönheim die Zeichen schon wieder auf Abschied von der 15-Jährigen.

Große Talente werden überall geboren. Talente wie Mira Bender. Die Handballerin aus Albersweiler spielte in dieser Saison schon eine gute Rolle in der A-Jugendbundesligamannschaft der JSG Mundenheim/Rheingönheim.