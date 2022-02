„Olympia habe ich wie verrückt verfolgt, in jeder freien Minute – und wenn der Fernseher auch nur im Hintergrund lief“, verrät Handballer Max Haider nach dem Ende der umstrittenen Winterspiele in Peking. Der Kreisläufer der Eulen Ludwigshafen ist bekennender Olympia-Fan. Das Interesse des 25-Jährigen an Olympia ist groß, egal, ob Sommer- oder Winterspiele angesagt sind.

Die Affinität für den Wintersport war bei Haider schon als Kind geweckt. „Mein Papa ist aktiv Ski gefahren, da war ich oft dabei und habe dann in Antholz selbst auch mal Biathlon probiert“, schildert der stellvertretende Eulen-Kapitän.

Eine Faible für Biathlon und Eishockey

Biathlon sprach ihn auch bei den Olympia-Übertragungen aus Peking besonders an, daneben Eishockey, berichtet Haider, der mit großer Begeisterung den Medaillenregen für die deutschen Bobfahrer, Rodler oder Skeletonis verfolgte. „Ich habe aber alles angeschaut – querbeet, sogar Skispringen“, erzählt der Handballer, den die positiven Überraschungen der deutschen Mannschaft freuen, „gerade nach der gewollt negativen Berichterstattung in vielen Medien vorher“, wie er sagt.

„Fader Beigeschmack“

Durch die politische Situation in China, dazu Corona, sei vieles, was Olympia ausmache, die Begegnung der Sportler, der Menschen, verloren gegangen. Die Vergabepraxis der Spiele, sei es nach Sotschi, Pyeongchang oder jetzt Peking, habe einen „faden Beigeschmack“, findet der in Wiesbaden geborene Modellathlet. „Trotzdem sind Olympische Spiele eine Riesensache. Ich hoffe sehr, dass wenigstens ein Teil der ideellen Werte erhalten bleibt“, bilanziert Haider.

Wie der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (50) die Winterspiele in Peking bewertet und warum er IOC-Präsident Thomas Bach kritisiert, lesen Sie hier in einem ausführlichen Interview. Er ist stellvertretender sportpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.