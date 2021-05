Francois-Xavier Houlet ist einer der bekanntesten französischen Handball-Nationalspieler. Der ehemalige Kapitän und spätere Sportdirektor des VfL Gummersbach blieb 15 Jahre in Deutschland. Die Tage und Nächte im Oktober 2006 in der BG Unfallklinik in Ludwigshafen-Oggersheim wird er nicht vergessen. In einer schwierigen Operation wurde eine Fußamputation vermieden.

Nicht nur die sportliche Karriere von Francois-Xavier Houlet war akut gefährdet. Mehr noch – es drohte ihm die Amputation des rechten Fußes. Die Berufsgenossenschaftliche (BG) Unfallklinik war damals der letzte Strohhalm, an den sich der ehemalige französische Handball-Nationalspieler klammerte. Die vorherigen Operationen in Gummersbach und Köln brachten nicht die erhoffte Besserung, sondern führten gar zu Komplikationen. Dr. Peter Schäferhoff, der renommierte Orthopäde und Chirurg in Köln, schickte den damals 37-Jährigen, der seine Karriere eigentlich schon beenden wollte, buchstäblich in letzter Minute zu Prof. Dr. Gunter Germann, den ehemaligen Leiter der plastischen Chirurgie an der BG. Die Narbe des gelernten Sportjournalisten Houlet hatte sich entzündet, das Gewebe starb ab, die Sehnen waren in der offenen Wunde zu sehen.

„Das sah fürchterlich aus“, erinnerte sich Houlet. Er war weit weg von seiner Ehefrau Christine sowie seinen drei Töchtern Kenza, Chloé und Lola und häufig den Tränen nahe. Besuch bekam er in der BG-Klinik damals regelmäßig nur von den Ärzten und den Pflegekräften. Und von Fotograf Ralf Moray sowie dem Schreiber dieser Zeilen. Es entstanden Gespräche rund um den Sport, und Houlet las fast täglich die RHEINPFALZ. Damit lenkte er sich ab, denn eigentlich war der Handballer am Boden zerstört.

Handball war nur noch Nebensache

„Das waren meine schlimmsten Tage als Sportler“, erzählt Houlet. Die Zeit drängte, denn es war ungewiss, ob der Fuß gerettet werden konnte. Germann, inzwischen Gründer der Ethianum-Klinik in Heidelberg, wagte es, in einer mehrstündigen Operation eine mikro-chirurgische Gewebetransplantation vorzunehmen. „Wären die Sehnen ausgetrocknet gewesen, hätte man den Fuß nicht mehr retten können“, sagte Germann damals im RHEINPFALZ-Gespräch. „Es war keine einfache Sache, ich hatte Angst, dass ich nicht mehr laufen kann, wollte aber gesund werden. Handball war da nur noch Nebensache. Das Wichtigste war, dass ich mein Fuß erhalten konnte“, erzählt der heute 51-jährige Sportler.

Der heutige Bundestrainer Alfred Gislasson, 2006 nicht nur sein Vereinstrainer, sondern auch ein Freund, bat ihn, noch eine weitere Saison dranzuhängen. Houlet, Bronze-Medaillengewinner bei der WM 2003 in Portugal, ließ sich überreden. Es war allerdings seine letzte und wegen der schweren Verletzung die schwierigste Spielzeit in seiner Karriere.

Comeback schon an Weihnachten

Germann war es mit einer sehr komplizierten Operation gelungen, das vorhandene Restgewebe zu retten und die Hautverpflanzung einzuleiten. Heute erinnert nur noch eine Narbe an diese schwierige Zeit. Für den sympathischen und stets gut gelaunten Franzosen kam die erfolgreiche Operation einem Wunder gleich. Nach dem erfolgreichen Eingriff leuchteten seine Augen wieder.

Einen Tag vor dem Weihnachtsfest 2006 gab er beim 32:24-Sieg gegen GWD Minden sein überraschendes Comeback. Der Spielmacher mit der Trikotnummer 9 war wieder zurück. Über acht Wochen hatten die Handball-Fans auf Zouzou, wie er gerufen wird, verzichten müssen. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so schnell zurückkehren werde. Aber mein Wille war groß. Das war für mich das schönste Weihnachtsgeschenk“, erinnerte sich Houlet. „Ich war heilfroh, dass mein Fuß nicht amputiert werden musste“, so der aus Paris stammende Spielmacher.

Der ausgebildete Sportjournalist, der seit acht Jahren als TV-Experte bei BeIN Sport sowie als Berater mit dem internationalen Handball weiterhin eng verbunden ist, denkt gerne an Ludwigshafen zurück. „Die Zeit, die ich in Ludwigshafen erlebt habe, werde ich nie vergessen. Die BG war meine letzte Rettung“, sagt Houlet. Er hat immer noch viele Kontakte nach Deutschland. „Eigentlich wollte ich nicht so lange bleiben, am Ende waren es dann doch 15 Jahre“, verdeutlicht der Franzose.