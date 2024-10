Den Handballsport spielerisch erleben können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Sportsfreunde-Camp der TSG Friesenheim in der Sporthalle der Langgewannschule in Oggersheim (Adolf-Kolping-Straße 30). Das Camp richtet sich insbesondere an junge Nicht-Handballer, die durch die Zusammenarbeit mit der Spielwohnung Oggersheim und der Ludwigshafener Stiftung für Jugendhilfe angesprochen werden. Neben Handballübungen gibt es eine Interviewrunde mit Spielern aus der Zweiten und Dritten Bundesliga. Die Teilnahme ist kostenlos. Eltern können ihre Kinder über die Kooperationspartner anmelden. Weiter Informationen gibt es bei Martin Fabian per E-Mail an martin.fabian@tsg-friesenheim.de.