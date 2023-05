Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Happy End für die A-Jugend der TSG Friesenheim. Die Mannschaft war nah dran an der Rückkehr in die A-Jugend-Bundesliga, aber am Ende reichte es nicht. Sie unterlag der HSG Hanau mit 23:24 (8:10) Toren – kein Spiel für schwache Nerven.

Es war die erwartete Schlacht auf Messerschneide. Und die Eulen-Fans durften sogar bis zur letzten Minute auf ein Happy End hoffen. Zwar lag die Mannschaft von Trainer Gabriel Schmiedt 15 Minuten