Samantha Borutta glänzt beim Phoenix-Werfertag in Mutterstadt. Sie näherte sich zuletzt der 70-Meter-Marke.

Einen Tag nach Platz zwei beim Hammerwurf-Meeting in Fränkisch-Crumbach mit Saisonbestleistung (69,76 Meter) bestätigte Borutta die außergewöhnliche Leistung auf ihrer Heimanlage mit 69,26m. Auch im Gewichtwerfen war sie mit exzellenten 32,30 m ebenso nicht zu schlagen wie beim Dreikampf (3109 Punkte) sowie im Steinstoßen. Die Sportlerin steht in der DLV-Bestenliste im Hammerwerfen auf Rang zwei, beim DRTV in drei Disziplinen auf dem ersten Platz.

Aus einer Reihe weiterer starker Leistungen an diesem Wettkampftag ragte der Deutsche Hammerwerfrekord in der Klasse W70 von Elke Herzig heraus (39,52m). Auch das RKS-Phoenixteam der W50 mit Renate Ansel, Anette Borutta und Ditha Stegman war siegreich.