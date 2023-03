Um den Abwasserkanal in der Rüdigerstraße in Edigheim von Hausnummer 27 bis zur Kreuzung Werderstraße zu sanieren, sind eine Kampfmitteldetektierung und eine Baugrunduntersuchung zur Vorbereitung dieser Arbeiten erforderlich, informiert die Stadtverwaltung. Dafür wird in der Rüdigerstraße von 13. bis 15. März, 7 bis 17 Uhr, ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Verwaltung bittet Anwohner, ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Bei Rückfragen erteilt die Projektleitung des Wirtschaftsbetriebs Auskunft unter Telefon 0621 504-6812.