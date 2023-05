Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich müssten ab 2022 alle Haltestellen barrierefrei sein. Doch in Ludwigshafen liegt dieses Ziel noch in weiter Ferne. Warum das so ist und wie der aktuelle Stand beim Ausbau aussieht.

Vor acht Jahren hat der Gesetzgeber beschlossen, dass die Haltestellen für Busse und Bahnen bis zum 1. Januar 2022 barrierefrei ausgebaut sein sollen. Von dem Ausbau sollen Behinderte, Familien mit Kinderwagen