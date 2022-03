Wegen Gleisarbeiten muss die Straßenbahn- und Bushaltestelle am Berliner Platz ab Samstag, 26. März, für fünf Wochen gesperrt werden. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) wird währenddessen die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße zum zentralen Umsteigepunkt zwischen den Stadtbahnlinien. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sollen die Haltestelle Pfalzbau zum barrierefreien Umstieg nutzen. Als Ersatz für die Bushaltestelle am Berliner Platz wird eine Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) eingerichtet. Die Sperrung dauert bis Samstag, 30. April, an.

Linie 10 wird eingestellt

Dadurch ergeben sich auch Umleitungen für Bahnen und Busse. Die Linien 6 und 6A werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wittelsbachplatz und Ludwigstraße über Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Schützenstraße entfällt. Die Linie 7 wird geteilt: In Ludwigshafen fährt sie von Oppau ab der Haltestelle Ludwigstraße unter anderem über Kaiser-Wilhelm-Straße, Hauptbahnhof, Klinikum und Fichtestraße zum Ebertpark. In Mannheim fährt eine separate Linie 7 von Vogelstang kommend ab der Haltestelle Nationaltheater über Rosengarten, Wasserturm und Strohmarkt zum Paradeplatz und von dort auf regulärem Weg nach Vogelstang. Die Linie 10 wird eingestellt. Auch andere Stadtbahn- und Buslinien sind betroffen. Die vollständige Übersicht steht im Netz unter rnv-online.de.