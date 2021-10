In Zusammenarbeit mit dem Reptilium Landau organisiert der Hornbach-Markt in Oggersheim (Gewerbegebiet Westlich B9, Oderstraße) am 29. und 30. Oktober, 11 bis 15 Uhr, ein großes Halloween-Event für jüngere und ältere Gäste mit vielen Mitmachaktionen. Unter anderem bieten die Veranstalter allen Gästen an beiden Tagen die Möglichkeit, sich „mit schillernden Schlangen, schaurigen Spinnen oder Ehrfurcht gebietenden Echsen“ fotografieren zu lassen. Zudem kann man sich gruselig verkleiden, sich schminken und in diesem Outfit in einer Fotobox ablichten lassen. Spenden, die bei der Aktion gesammelt werden, gehen komplett ans Reptilium.