Zum Abschluss der Hallenturnierwochen des Pfälzer Tennisverbandes standen am Wochenende die Altersklassen zwischen 40 und 70 im Mittelpunkt.

Qualität braucht Raum. Kein Wunder also, dass sich die verschiedenen Felder auf gleich drei Anlagen in Bad Dürkheim, Haßloch und Neustadt verbreiteten, ehe sich alle zu den Finals wieder in Bad Dürkheim trafen. Verbandsgeschäftsführer Thomas Knieriemen war insgesamt angetan. „Die meisten Felder waren nicht nur gut gefüllt, sondern auch die Qualität war insgesamt sehr gut.“ Die Besucher hatten auf allen Anlagen spannende und teilweise hochklassige Matches erlebt. Das hatte gleich zwei Gründe: „Tennis ist eine der wenigen Sportarten, die man bis ins hohe Alter auf Leistungsniveau spielen kann“, so Knieriemen, der außerdem auf die hohe Dichte von Spielern aus der deutschen Rangliste unter den Teilnehmern verwies. Einen kleine Wermutstropfen gab es aus seiner Sicht trotzdem: „Wir hätten uns bei den Damen ein paar Teilnehmerinnen mehr erhofft.“

Bei den Herren 40 gab es hingegen keine Probleme und ein Finale der Lokalmatadoren. Benjamin Studt vom TC Schwarz-Weiss Bad Dürkheim war von Position zwei der Setzliste ohne größere Probleme bis ins Finale vorgedrungen, wo er auf seinen Vereinskameraden Mike Eisenstein traf, der in der Runde zuvor den an eins gesetzten Christian Rummel (TC Grün-Weiß Frankenthal) mit 6:3, 6:4 aus dem Turnier geworfen hatte. Nicht nur deshalb hatte Eisenstein offensichtlich das schwerere Programm, musste im Finale beim Spielstand von 0:3 aus seiner Sicht entkräftet aufgeben.

Körperliche Fitness zählt

Bei den Herren 50 setzte sich mit Sascha Mahr ein ehemaliger Akteur der Herren 30 Bundesligamannschaft des BASF TC Ludwigshafen durch. Mahr ist mittlerweile für den TC Blau-Weiss Maxdorf aktiv und spielte sich von Platz drei der Setzliste einigermaßen locker durch das Turnier, bezwang im Finale den an zwei gesetzten Mark Schlick aus Pirmasens mit 6:2, 6:3.

Überhaupt spielt gerade bei den Senioren nicht nur die spielerische Klasse, sondern auch die körperliche Fitness eine immer größere Rolle. Axel Schulz vom TC Wörth bewies bei seinem 6:3, 3:6, 11:9 im Finale der Herren 55 gegen Michael Seither vom TC Schwarz-Weiss Landau beides. Und auch Peter Schubert vom TC Neupotz hatte beim 6:3, 6:2 im Finale der Herren 60 gegen Eric Geppert vom TC Mutterstadt die größeren Reserven. Bei den Herren 65 trafen mit Hans-Jürgen Kessel (TC Grün-Weiß Bellheim) und Bernhard Pollich (TC SW Landau) nicht nur die beiden Topgesetzten, sondern auch zwei Akteure der deutschen Rangliste aufeinander. Trotz einer leichten Außenseiterrolle setzte sich Kessel mit 6:0, 6:1 durch.

Spannende Finals

Spannender war das Finale bei den Damen 40. Im Matchtiebreak hatte Anke Knoll vom TC Blau-Weiß Maxdorf gegen Kerstin Maier vom Skiclub Ludwigshafen die Nase mit 6:0, 6:4, 10:7 vorne. In den übrigen Altersklassen der Damen kamen mangels Masse keine kompletten Felder zustande, spielten die Teilnehmerinnen über Kreuz in Gruppen die Siegerin aus. Claudia Diehl siegte in der Altersklasse 50, und Sylvia Langhorst war bei den Damen 55 erfolgreich. Beide spielen für den TC Maxdorf. In der Altersklasse 60 siegte Bärbel Hüther aus Niederwürzbach.

Thomas Knieriemen kündigte darüber hinaus mögliche Neuerungen an: „Wir überlegen von Verbandsseite gerade, ob wir unsere Kooperation mit dem saarländischen Verband so weit ausweiten, dass auch die Spieler und Spielerinnen von dort bei den Landesmeisterschaften teilnehmen dürfen.“ Für eine Entscheidung hat der Verband nun rund zwölf Monate Zeit.