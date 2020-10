In den Hallenbädern in Süd und Oggersheim starten im November neue Schwimmkurse für Kinder. Auch einen Aqua-Jogging-Angebot wird es laut Stadt wieder geben. Alle Kurszeiten stehen im Netz unter www.ludwigshafen.de, Suchwort: Hallenbad. Für die Kurse in Oggersheim werden Anmeldungen ab Donnerstag, 15. Oktober, 17, Uhr entgegen genommen (hallenbad.oggersheim@ludwigshafen.de); für die Kinderkurse in Süd ab Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr, und für Aqua Jogging in Süd bereits ab sofort (hallenbad.sued@ludwigshafen.de). E-Mails, die früher als zum genannten Zeitpunkt eingehen, werden nicht berücksichtigt. Zugelassen werden laut Stadt diejenigen, deren E-Mails als erstes ankommen. Bei der Anmeldung per E-Mail benötigt das Badpersonal laut Stadt folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Teilnehmers sowie eine Telefonnummer. Außerdem sollte der Name des Kurses in der Betreffzeile stehen. Wer zugelassen ist, wird angerufen, und kann seine Kurskarte innerhalb einer bestimmten Frist im jeweiligen Hallenbad abholen.