Seit Mai laufen die Sanierungsarbeiten am städtischen Hallenbad Süd. Die Außenfassade und die Fensterscheiben sind bereits demontiert.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung werden die alten quadratischen Scheiben, die aus dem Jahr 1973 stammen, durch neue rechteckige ersetzt, die kleiner sind und bei Bedarf leichter und kostengünstiger getauscht werden können. Die Fassade wird aus hochwertigen Sonnenschutzgläsern bestehen, damit sich das Bad bei Sonneneinstrahlung von innen nicht so sehr aufheizt wie bisher. Die Lichtdurchlässigkeit wird den Angaben zufolge bei 71 Prozent liegen, die Wärmedurchlässigkeit „nur noch bei 37 Prozent“. Die alten Scheiben, die von Anfang an eingebaut waren und doppeltverglast sind, hatten nach fast 50 Jahren an vielen Stellen altersbedingte Schäden: Kondensatbildung, „blinde Flecke“, Risse.

Glasfassade vollständig entfernt

Ausgetauscht werden auch die Fassadenelemente aus Stahl. An ihre Stelle kommen welche aus Aluminium. Mittlerweile ist die Glasfassade vollständig entfernt. Spanplatten und Plastikplanen schützen den Innenraum, bis eine neue Fassade fertig ist. Zu Beginn der Arbeiten waren unter anderem die Wärmebänke entlang der Außenwände entfernt sowie die Cafeteria abgerissen worden. Außerdem werden die Boden- und Wandfliesen in der Schwimmhalle getauscht. Die Renovierung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober 2021 und ist mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt. 90 Prozent der Kosten trägt der Bund.