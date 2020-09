Bauausschuss und Stadtrat sollen am Montagnachmittag die Weichen für die Sanierung des Hallenbads Süd stellen. Beide Gremien tagen ab 14.30 Uhr im Pfalzbau. Zunächst bringt der Bauausschuss einige wichtige Projekte wie das Hallenbad Süd und die Heinrich-Pesch-Siedlung ein Stück voran. Beim Hallenbad Süd soll der Stadtrat, dessen Sitzung um 15 Uhr beginnt, endgültig grünes Licht für die Sanierung geben. Dass Fassade und Fenster des Schwimmbads saniert werden müssen, ist schon seit drei Jahren bekannt. Damals hatte der Sportausschuss dem 1,4 Millionen Euro teuren Projekt zugestimmt. Die Stadt hatte sich 2018 bei einem bundesweiten Förderprogramm beworben und bekommt nun für das Projekt einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent der Gesamtkosten. Die Glasfassade und die Fenster des Hallenbads befinden sich noch im Ursprungszustand aus dem Baujahr 1973. Ihre Erneuerung soll zwischen Mai und September 2021 über die Bühne gehen – dann ist das Hallenbad ohnehin geschlossen, da über Sommer das Freibad am Willersinnweiher geöffnet ist.