Im Hallenbad Süd bietet der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt Ludwigshafen zwei zusätzliche kompakte Schwimmkurse für Kinder an. Der erste Kurs ist für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren und findet ab Dienstag, 9. April, täglich von 14 bis 14.45 Uhr statt – am Samstag, 13. April, wird allerdings von 10 bis 10.45 Uhr geschwommen. Am Sonntag, 14. April, findet kein Unterricht statt. Für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren ist der zweite Kurs gedacht, er beginnt jeweils eine Stunde später. Wer sein Kind für einen Kurs anmelden möchte, schreibt laut Stadtverwaltung ab Mittwoch, 27. März, 17 Uhr, eine E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit dem Wunschkurs, Geburtsdatum des Kindes und einer Telefonnummer. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung auf Folgendes hin: „E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Anmeldende erhalten zeitnah eine Rückmeldung, ob sie für eine Kurskarte berücksichtigt wurden oder nicht.“ Der Schwimmkurs kostet 45,80 Euro, erfolge innerhalb der in der Antwortmail angegebenen Frist kein Kauf, werde der Platz im Schwimmkurs anderweitig vergeben.