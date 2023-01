Wegen einer Schwimmveranstaltung endet der Badebetrieb im Hallenbad Süd am Samstag, 28. Januar, bereits um 14 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Am Sonntag, 29. Januar, ist das Bad für den öffentlichen Betrieb geschlossen. Alternativ können Schwimmer das Hallenbad Oggersheim nutzen. Es ist wie üblich am Samstag von 8 bis 15 Uhr geöffnet und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.