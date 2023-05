Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Impfmarathon im Landesimpfzentrum in der Walzmühle startet am 4. Januar. Das kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag an. Mobile Impfteams, die alle zwölf Alten- und Pflegeheime der Stadt betreuen, sollen bereits am 27. Dezember ausschwärmen. Eindrücke bei einem Rundgang im ehemaligen Real-Supermarkt.

Die Hallen der Hoffnung – sie sind schlicht, steril und funktional eingerichtet. Auch in Ludwigshafen, eines von 31 Impfzentren landesweit: Fliesen, Stellwände, Kabinen,